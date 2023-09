Champions League, Milan-Newcastle: Cardinale sarà presente a San Siro

In vista del match d'esordio in Champions League fra Milan e Newcastle, anche Gerry Cardinale sarà presente a San Siro

Il match d'esordio in Champions League contro il Newcastle è uno di quegli appuntamenti che il Milan non può assolutamente sbagliare. Il girone è il più complicato, con la presenza di Psg e Borussia Dortmund , e i rossoneri di Stefano Pioli vorranno partire forte per giocarsi tutte le chance di finire tra le prime due posizioni.

Lo stadio e i tifosi rossoneri potranno spingere Leao e compagni dopo la batosta subita nel derby. Le scorie del pessimo risultato potrebbero farsi sentire e chi, se non San Siro, può risollevare il morale del gruppo. Per l'occasione, però, è attesa anche un'altra presenza altrettanto importante: Gerry Cardinale sarà infatti presente per assistere al match fra Milan e Newcastle. Il patron rossonero non vorrà perdersi l'appuntamento europeo e si attenderà certamente una risposta netta dopo la brutta caduta contro l'Inter. Milan-Newcastle, Pioli fa marcia indietro sulle scuse ai tifosi >>>