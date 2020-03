Champions League, Liverpool-Atletico Madrid 2-3 (dts): Llorente decisivo

ULTIME NEWS – Super sfida in un Anfield pieno di tifosi sugli spalti. Si è giocato il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Liverpool-Atletico Madrid. Si partiva dall’1-0 dell’andata in favore degli spagnoli. Questa sera la sfida si è conclusa ai tempi supplementari: succede ti tutto, ma alla fine qualificazione per i Colchoneros.

Primo tempo inizialmente bloccato, con la partita sulla falsariga dell’andata. La squadra di Diego Simeone ha provato qualche sortita offensiva, senza riuscire a segnare. Al 43′ a pochi minuti dalla fine della prima frazione, arriva il gol che pareggia la situazione tra andata e ritorno: colpo di testa vincente di Georginio Wijnaldum, 1-0 Reds.

Nella ripresa sono i campioni d’Europa in carica a fare la partita. Una serie di occasioni clamorose create e sciupate dal Liverpool, tra Robertson e Salah su tutti. Sfortunati e imprecisi i ragazzi di Jurgen Klopp, ci credono e spingono fino al 90′, senza riuscire a segnare. Brivido clamoroso nel finale per il pubblico di casa: gol di Saul al 90′, salta in piedi la panchina degli spagnoli, ma segnalato un netto fuorigioco! Liverpool-Atletico Madrid continua ai supplementari.

Extra-time che si apre con il botto. Roberto ‘Bobby’ Firmino trova il gol al 94′: colpo di testa che centra il palo, poi sulla ribattuta la appoggia col destro e fa esplodere la Kop. Sembra essere la rete della svolta, ma succede l’inaspettato nei minuti successivi. Decisiva, dal 97′ al 105′, la doppietta di Marcos Llorente, centrocampista offensivo spagnolo classe 1995. Due gol che fanno impazzire i tifosi dei Colchoneros giunti ad Anfield. Da 2-0 Liverpool a 2-2: nel secondo tempo dei supplementari assalto di cuore dei Reds, senza gol. Al 120′ esatto, l’Atletico va a vincerla: gol finale di Alvaro Morata in contropiede, 2-3 definitivo!

Reazione incredibile dell’Atletico Madrid dopo il doppio svantaggio: gli uomini del Cholo Simeone segnano tre gol e accedono ai quarti di finale. Campioni in carica del Liverpool clamorosamente eliminati.

Dopo 14 anni, Liverpool eliminato ad Anfield dalla Champions League: l’ultima squadra a riuscire nell’impresa era stato il Benfica. Era l’8 marzo 2006, segnarono Miccoli e Simao. Anche quello era un Liverpool, purtroppo, campione d’Europa, a Istanbul la stagione prima.

