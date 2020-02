Champions League, Lione-Juventus: ecco le formazioni ufficiali

NEWS JUVENTUS – Tra pochissimo il calcio d’inizio di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri di Mister Maurizio Sarri sfidano i francesi di Rudi Garcia. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, appena diramate dai due allenatori.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Aouar, Tousart, Soares, Cornet; Toko Ekambi, Dembele.

A disposizione: Tatarusanu, Tete, Andersen, Mendes, Caqueret, Terrier, Traore.

Allenatore: Garcia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Rugani, De Sciglio, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi, Higuain. All. Sarri.

Allenatore: Sarri.

Intanto l’altro ottavo di finale di Champions League di questa sera è Real Madrid-Manchester City. Una super sfida tra due squadre formidabili. Ecco le formazioni ufficiali diramate da Zinedine Zidan e Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Isco; Vinícius, Benzema.

Allenatore: Zidane.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Bernardo; Gabriel Jesus.

Allenatore: Guardiola.

Intanto in vista del match di domani d’Europa League, Inter-Ludogorets, per via del Coronavirus è previsto non solo il match a porte chiuse, ma anche senza giornalisti. Scoppia la protesta in via ufficiale: continua a leggere >>>

