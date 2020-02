San Siro, Inter-Ludogorets senza giornalisti: scoppia la protesta

NEWS MILAN – Le prossime partite che si giocheranno a San Siro e non solo, rischiano di essere non solo senza tifosi, ma anche senza giornalisti. Certa l’assenza in Inter-Ludogorets di Europa League, ma probabile vengano prese le stesse misure anche in altre sfide. Una di queste potrebbe essere Milan-Genoa di domenica 1 marzo. Il tutto per via del Coronavirus, che nel nord Italia sta creando parecchi problemi.

In tal senso non si è fatta attendere la protesta ufficiale da parte della ‘Federazione Nazionale della Stampa Italiana‘ e dell”Unione Stampa Sportiva Italiana‘ si sono espresse nei confronti della decisione di limitare l’accesso ai giornalisti allo stadio milanese con un comunicato congiunto: “La psicosi da Coronavirus colpisce anche il mondo del calcio. La decisione della UEFA di consentire l’accesso nello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ai soli operatori di ripresa, in occasione della partita Inter-Ludogorets, in programma domani sera, rappresenta un’inaccettabile limitazione del diritto di cronaca.

Continua il comunicato di protesta: “Se è condivisibile la preoccupazione di ridurre le possibilità di contagio, in questo caso si rischia di cadere nel ridicolo. Non si capisce, infatti, perché ai giornalisti, che da giorni stanno documentando l’evolversi della situazione entrando negli ospedali e nelle zone rosse, debba essere impedito di raccontare le partite di calcio. Non vorremmo che il dilagare della psicosi colpisse anche la Lega calcio, in occasione delle partite che domenica prossima saranno disputate a porte chiuse. Dopo aver introdotto la regia unica per le immagini delle partite, negare il diritto di cronaca sarebbe soltanto un atto di prevaricazione immotivato e ingiustificato“. Intanto il Milan, con o senza giornalisti, lavora per la sfida contro il Genoa: continua a leggere >>>

