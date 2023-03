Champions League, ira dei tifosi partenopei per i prezzi troppo alti

Si avvicina sempre di più la partita di Champions League tra Milan e partenopei. I rossoneri arrivano come grandi sfavoriti e giocheranno la prima sfida in casa. San Siro viaggia verso il tutto esaurito, anche se non hanno fatto poco rumore i prezzi dei biglietti stabiliti dalla società rossonera. Una scelta che, però, per la squadra napoletana sembra corretta. Infatti, i prezzi per la partita di ritorno sono probabilmente ancora più alti.

Oggi alle 15:00 è iniziata la vendita libera, che però sarà possibile comunque solo per possessori di tessera del tifoso, che però può anche essere acquistata per l'occasione. I prezzi prevedono addirittura 90€ per le curve, 130€ per i distinti, 220€ per la tribuna Nisida e 340€ per la tribuna Posillipo: decisamente alti. Insomma, secondo calciomercato.com, i tifosi non l'hanno presa benissimo...