Champions League, ecco quanto vale l’accesso alla finale di Istanbul

In attesa dell'andata delle semifinali, scopriamo quanto vale arrivare all'ultimo atto della Champions League

Ancora non si conoscono i nomi delle due compagini che si giocheranno il successo finale ad Istanbul, ma già si sa quanto potrebbero guadagnare le squadre qualora dovessero raggiungere l'ultimo atto della Champions League . A rivelarlo è 'Calcio e Finanza', che ha mostrato i ricavi eventuali dei quattro team ancora in corsa, considerando anche il loro cammino fino a questo momento.

L'unica che non supererebbe quota 100 milioni di euro sarebbe l'Inter, che vanta già 82 milioni, ma con i 15,5 milioni garantiti dall'accesso alla finale di Istanbul, arriverebbe a quota 97,5. Il Milan, invece, ne ha già guadagnati 85, per cui supererebbe senza problemi i 100 milioni di ricavi. Il successo finale, infine, porterebbe alle casse dei club 4,5 milioni di euro. LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per l'Inter >>>