Cessione Milan, ‘Reuters’ conferma: “Accordo già in settimana”

Ad un passo la cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp. Dovrebbero esserci novità già alla fine di questa settimana. Il punto

Secondo quanto riferisce quest'ultima, che riporta una fonte vicina alla trattativa tra le parti, il fondo con sede principale in Bahrein potrebbe firmare un accordo per l'acquisizione del club di Via Aldo Rossi già entro questa settimana .

Ovvero, quando arriverà al termine il periodo relativo alla trattativa in esclusiva tra Elliott ed InvestCorp per la cessione del Milan: la firma potrebbe arrivare nella giornata di venerdì 29 aprile .

Portavoce di Elliott ed InvestCorp hanno preferito non commentare ai microfoni di 'Reuters' tali 'rumors' sulla vicenda, ma ormai sembra che i negoziati siano davvero in dirittura d'arrivo.

La cifra per la compravendita del Milan include, naturalmente, il debito. Che, secondo 'Reuters', sarà in bilancio di 60 milioni di euro per la stagione 2021-2022 (a fronte dei 96,4 milioni di euro del bilancio chiuso al 30 giugno 2021), con un indebitamento netto di 100 milioni di euro in totale.