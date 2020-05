Cessione Milan – Ipotesi vendita, ma Elliott ha altri progetti

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Elliott sta avendo delle difficoltà a gestire il Milan, visto che gli investimenti fatti non hanno portato i risultati sperati. L’ambiente rossonero è spaccato, e dunque in tanti ipotizzano una cessione della società. Le cose, però, stanno in maniera diversa.

Elliott in questo momento non ha nessuna intenzione di cedere. Il suo obiettivo è prima di tutto quello di far ripartire il Milan davvero, con un progetto sostenibile, e poi successivamente lo venderà. La questione stadio è a buon punto, ma adesso bisogna svoltare con il tecnico e con la squadra. La sfida più difficile è quella di ricreare un grande Milan.

