Cessione Milan – Investcorp, il closing ci sarà a fine campionato

Le ultime news sulla cessione del Milan: c'è l'offerta di RedBird, ma l'affare con Investcorp non sembra in discussione

Anche la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla cessione del Milan. Come viene spiegato dalla rosea, è entrato in scena il fondo Usa RedBird Capital Partners ( ECCO CHI E ') che avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquisire la società.

Investcorp resta comunque in pole position. E' vero che l'esclusiva con Elliott è scaduta, ma non ci dovrebbero essere problemi per il closing , che dovrebbe avvenire a fine campionato. Ci vuole altro tempo per preparare i contratti e inoltre Investcorp starebbe cercando di assoldare investitori e banche che permettano di arrivare alla cifra di 1,18 miliardi di euro stabilita con Elliott.

Il fondo americano non ha commentato le voci relative all'interesse di RedBird. Anzi, in questo momento la priorità è rivolta alla corsa scudetto, con il Milan che si sta giocando punto a punto il campionato con l'Inter. Lasciare con il tricolore sarebbe un motivo di grande soddisfazione per Elliott, che ha riportato il club rossonero in alto dopo tanto tempo. La necessità di vendere non c'era, ma l'offerta di Investcorp ha cambiato le carte in tavolo. Staremo a vedere, ma il fondo arabo è in netto vantaggio.Intanto ecco un talento che si sta mettendo in luce in Serie A.