Cessione Milan, Investcorp ha sospeso i propri piani d’acquisto

Novità importanti per la cessione del Milan da Elliott a Investcorp, che sembra essere ormai saltata. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Sembrava vicinissimo l'acquisto del Milan da parte di Investcorp, ma tutto è cambiato e la situazione si è totalmente ribaltata. Elliott, dopo aver fatto due settimane di trattativa con il fondo arabo, ha ricevuto un'offerta anche da RedBird, che adesso è in netto vantaggio per aggiudicarsi la società rossonera. Investcorp, infatti, secondo quanto riferisce Reuters, avrebbe sospeso i propri piani per l'acquisto della società. La fonte sarebbe molto vicina alla trattativa e avrebbe affermato che, durante i colloqui con Elliott, il fondo arabo non poteva essere d'accordo con loro sulla risoluzione di una certa questione. Dunque il Milan è sempre più vicino a essere acquistato da RedBird, con possibile svolta già a fine mese.