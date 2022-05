Milan, si avvicina la firma per la cessione. Novità di mercato

Tanto spazio concesso al Milan di Stefano Pioli sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. I rossoneri, infatti, oltre a essere a 90' da uno Scudetto che manca dal 2011, sono anche al centro di voci di cessione societaria. Impossibile però non parlare proprio del titolo che potrebbe arrivare domenica. Così come ovviamente c'è spazio anche per il mercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate sul Milan nella mattinata odierna, venerdì 20 maggio 2022.