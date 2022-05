Cessione Milan – Investcorp è infastidito: la trattativa può saltare

Le ultime news sulla cessione del Milan: secondo quando scritto da Repubblica, Investcorp sarebbe infastidito. Ecco il motivo

Repubblica, in edicola questa mattina, fa il punto sulla cessione del Milan . Sembrava fatta per il passaggio di consegne a Investcorp, per una cifra complessiva pari a 1 miliardo e 180 milioni di euro , ma le cose starebbero cambiando rapidamente.

RedBird, tra l'altro, così come vi abbiamo raccontato stamane, non solo potrebbe alzare l'offerta in queste ultime ore, ma la modalità di investimento sarebbe più favorevole a Elliott rispetto a quella avanzata da Investcorp, che prevede l'emissione di un bond a debito da 400 milioni di euro. Il futuro del Milan, dunque, è tutto da decidere, anche perchè il quotidiano non è escluso che le trattative con il fondo arabo possano definitivamente saltare dopo gli ultimi sviluppi. Staremo a vedere. Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra