Cessione Milan – Redbird pronto a superare l’offerta di Investcorp

Le ultime news sulla cessione del Milan: secondo Verità&Affari Redbird sta preparando una nuova offerta per superare Investcorp

Novità importante sulla cessione del Milan . Vi abbiamo parlato per settimane dell'interesse di Investcorp , ma negli ultimi giorni è entrato in scena RedBird , che ha manifestato la volontà di prendere il club rossonero da Elliott. La notizia della giornata, però, secondo quanto scritto da Verità&Affari, p che gli americani sarebbero pronti a fare un'offerta superiore a quella fatta da Investcorp (1,1 miliardi di euro).

Vedremo quale decisione prenderà Elliott, che comunque non guarderà solo il valore dell'offerta: un'altra delle priorità è quella che il Milan non venga gravato da debito nella finalizzazione dell’operazione. Per questo motivo Redbird potrebbe addirittura sorpassare Investcorp, visto che, il fondo del Bahrain aveva presentato un'offerta composta per due terzi da capitale proprio e per il resto da prestiti concessi da varie banche. Intanto Maldini vuole un grande talento che si sta mettendo in mostra