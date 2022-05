Cessione Milan – Il piano di Redbird: portare il Diavolo nell’elite del calcio

Le ultime news sulla cessione del Milan: il club rossonero è sempre più vicino a Redbird. Il fondo Usa vuole tornare nell'elite del calcio

Come scrive la rosea: "Nel corso degli ultimi vent’anni RedBird ha creato più di 20 miliardi di dollari di valore nelle sue proprietà sportive. Negli ultimi cinque anni, ha investito in oltre venti attività legate allo sport raccogliendo successi dentro e fuori dal campo. Nel portfolio di Redbird ci sono partnership con la NFL, i New York Yankees, con la star NBA LeBron James come socio nel Liverpool e con l’attore Dwayne Johnson come socio nell’acquisto della XFL, una lega di football americano. RedBird ha anche acquistato il Tolosa, il club francese che dopo meno di due anni dall’arrivo dei nuovi proprietari ha raggiunto la promozione in Ligue 1 ricevendo elogi sul piano tecnico ed economico".

Con Redbird verranno confermati i i dirigenti attuali, visto il grande lavoro svolto. Si punterà sui giovani, ma non è escluso che possa arrivare subito un grande acquisto per presentarsi nella maniera migliore ai tifosi. La proprietà americana vede il Milan una sorta di New York Yankees, a testimonianza di come sia fondamentale l'investimento. L'obiettivo è quello di portare il Diavolo in alto anche in Champions League dopo tanti anni difficile. Difficile essere competitivi fin da subito, ma il Milan ha dimostrato di poter fare tutto. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>