Cessione Milan, la firma slitta di pochi giorni: occhio al futuro di Gazidis

Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla cessione del Milan. La firma slitta di qualche giorno, inoltre ci sono dei dubbi sul futuro di Ivan Gazidis . Queste le dichiarazioni dell'inviato di 'Sky Sport' che segue da vicino le vicende del club rossonero: "Il 'Signing' del contratto previsto per domani potrebbe slittare di qualche giorno per motivi prettamente tecnici. Le parti hanno convenuto su tutti gli aspetti e non ci saranno sorprese".

Sul futuro di Gazidis: "Il contratto di Ivan Gazidis scadrà a fine novembre ed è stimato molto per il lavoro svolto. Dipenderà molto da lui se proseguire o meno. Qualora non dovesse andare avanti, uno dei profili ideali per il ruolo di amministratore delegato sarebbe quello di Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e da sempre coinvolto nel dossier Milan nonché membro del cda rossonero fin dall'insediamento di Elliott".