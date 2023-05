Milan, vittoria per Elliott e RedBird: niente documenti a Blue Skye

Da Elliott e RedBird nessuno documento a Blue Skye in merito la cessione del Milan dal fondo di Paul Singer a quello di Gerry Cardinale

Secondo quanto riferito da 'Calcio & Finanza', vittoria per Elliott e RedBird nei confronti di Blue Skye - ex socio di minoranza del Milan -, che aveva chiesto di poter avere accesso alla documentazione sulla cessione del club rossonero dal fondo di Paul Singer a quello di Gerry Cardinale. Un'operazione finalizzatasi lo scorso 31 agosto 2022, per circa 1,2 miliardi di euro e per la quale la società di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo si sentiva danneggiata.

Cessione Milan da Elliott a RedBird, Blue Skye al palo — RedBird, il fondo proprietario attualmente del club rossonero, non sarà tenuto a produrre alcun documento per Blue Skye. Quanto a Elliott, rispetto a tutta la sconfinata documentazione richiesta da Blue Skye, dovrà limitarsi a fornire quelli di due dipendenti di New York. Una fonte vicina alla situazione, poi, ha consentito a 'C & F' di fare il punto sull'intera vicenda relativa alla recente cessione del Milan.

Su 8 azioni civili promosse da Blue Skye dopo aver minacciato di bloccare la vendita del Milan nel tentativo di ottenere da Elliott un valore maggiore di quello a cui avrebbe diritto per il suo 4,27% nella holdingProject RedBlack, Blue Skye ha finora perso in due cause già archiviate: una in Italia, una in Lussemburgo. Nelle restanti sei non ha ancora ottenuto alcun esito. Dinanzi tali insuccessi nel contenzioso civile, quindi, Blue Skye ha fatto ricorso ad una denuncia penale.

Elliott continuerà a respingere ogni azione che la società intraprenderà — Ha formulato ulteriori accuse, che Elliott ritiene del tutto prive di fondamento. Secondo la stessa fonte, Elliott continuerà - logicamente - a difendersi in ogni sede, con determinazione, da ogni rivendicazione di Blue Skye, "in ogni giurisdizione e in ogni fase del procedimento legale, per quanto tempo ciò possa richiedere". Convinto di poter vincere ovunque. Milan sul bomber che divide i tifosi >>>