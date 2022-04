Cessione Milan: con Investcorp c’è anche la Goldman Sachs

Le ultime news sulla cessione del Milan: secondo il Sole 24 ore, anche Goldman Sachs sarebbe scesa in campo per aiutare Investcorp

In queste ore si parla costantemente della cessione del Milan. Investcorp è in trattativa con Elliott per acquistare il club rossonero, ma il Sole 24 ore svela un retroscena molto interessante. Stando alle ultime indiscrezioni, in "supporto" di Investcorp, ci sarebbe anche la Goldman Sachs, vale a dire la più importante banca statunitense specializzata nel calcio. In sostanza la Sachs sarebbe advisor del di Investcorp nella trattativa che è in corso con Elliott. Il Milan diventa sempre più appetibile sul mercato e dunque anche un colosso come la Goldman vuole approfittarne. Stasera c'è Inter-MIlan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.