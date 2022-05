Cessione Milan – ClassCNBC: “RedBird miglior proprietario per il club”

Le ultime news sulla cessione del Milan: RedBird sarebbe interessato all'acquisto del club. Per ClassCNBC sarebbe la miglior soluzione

Come vi abbiamo scritto questa mattina, c'è una novità importante relativa alla cessione del Milan. Secondo quanto scritto da Mark Kleinman, giornalista di SkySportUK, RedBird Capital Partners, società americana, avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquistare il Milan.

Secondo quanto riportato da ClassCNBC, la RedBird Capital sarebbe la miglior opportunità possibile per il Milan in quanto il gruppo americano è "serio, solido, sofisticato e specializzato". Investcorp però non molla la presa e cercherà di prendersi il club rossonero a tutti i costi. Vedremo cosa deciderà di fare Elliott, che, come si legge, darà priorità all'offerta: "che non comprometta il risanamento del Milan caricandolo di debiti".