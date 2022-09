Cessione Milan, Blue Skye rinuncia al ricorso e paga pure le spese

Blue Skye ha rinunciato al ricorso contro Elliott per impedire la cessione del Milan. La società dovrà anche farsi carico delle spese legali

Blue Skye Financial Partners - società gestita da Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione – e la controllante Luxembourg Investment Company sono state condannate al pagamento della spese legali per la causa intentata al fondo Elliott in merito alla cessione del Milan al fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Lo ha riferito 'Calcio e Finanza'.