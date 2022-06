Cessione Milan – Blue Skye: “Elliott ha operato con malizia e inganno”

Inoltre 'Bloomberg' riferisce come Blue Skye sia al lavoro per portare avanti un'azione legale in Lussemburgo al fine di annullare la vendita o ottenere un risarcimento danni. In particolare avrebbe intenzione di dimostrare che Elliott 'ha operato con malizia o inganno', rilasciando informazioni riservate senza approvazione e senza procedere a una corretta procedura di offerta.