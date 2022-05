Cessione Milan, Bellinazzo: “L’ufficialità non prima della fine della Serie A”

Le ultime notizie sulla cessione del Milan: il giornalista Marco Bellinazzo ha fornito degli aggiornamenti ai microfoni di "Tutti i convocati"

Il giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto a "Tutti i convocati", ha parlato della cessione del Milan. Ecco cosa ha detto: "Fin dall'inizio l'ipotesi di cessione del Milan doveva concretizzarsi a fine campionato, poi ci sono state fughe di notizie alimentate dal compratore, ma mi sembrerebbe strano che si arrivi a un'ufficializzazione prima della fine di questo campionato. E' una quotazione importante quella di 1,18 miliardi del Milan che valorizza molto le prospettive di crescita nel calcio europeo. Sbiadisce un po' nei confronti dei 3 miliardi di quotazione del Chelsea, ma la Premier in questo momento ha un altro valore. Il Milan veniva da anni in cui era rimasto indietro sullo sviluppo aziendale, invece in questi due anni e mezzo, anche per gli investimenti di Elliott ha recuperato molto, tante piccole grandi cose fatte che non sono immediatamente percepibili dai tifosi". Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>