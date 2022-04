Cessione Milan, arriva la conferma dell’ambasciata del Bahrain in UK

Le ultime news sulla cessione del Milan: l'ambasciata del Bahrain in UK confermano la trattativa tra il fondo Elliott e Investcorp

Arrivano conferme sulla cessione del Milan. Ormai in realtà ci sono pochi dubbi sulla trattativa in corso tra il fondo Elliott e Investcorp, ma arrivano nuove notizie. L'ambasciata del Bahrain in UK, infatti conferma la trattativa in esclusiva per l'acquisto del club rossonero per una cifra pari 1,1 miliardi di dollari.