Cessione Atalanta vicina? Un portavoce di KKR smentisce l’interesse

Atalanta vicinissima alla cessione al fondo americano KKR? Un portavoce smentisce l'interesse: le ultime notizie sulla Dea

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' siamo vicini ad una svolta epocale: l'Atalanta sarebbe vicinissima alla cessione dell'85% delle quote societarie al fondo americano KKR. La famiglia Percassi manterrebbe una piccola percentuale con Luca che conserverebbe l'attuale ruolo di amministratore delegato del club. Dall’Atalanta non arrivano conferme né smentite in merito alla trattativa, ma un portavoce di KKR, contattato da 'Radiocor', dice che il fondo "non è interessato a investire nell’Atalanta". Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?