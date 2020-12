Ceferin e il razzismo: “Ci sono idioti che usano il calcio per la loro ideologia”

ULTIME NOTIZIE – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nel corso del documentario ‘Outraged’ per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo si è così espresso ai microfoni di Uefa.tv: “Il calcio è scuola di vita. Il calcio è uno sport seguito da miliardi di persone in tutto il mondo. Dobbiamo mostrare che il razzismo è sbagliato. I calciatori supportano il protocollo UEFA. Purtroppo c’è una minoranza di persone che segue il calcio e ha un’ideologia idiota. Questi idioti utilizzano il calcio per promuovere la loro assurda ideologia e noi dobbiamo fare di tutto per non permetterlo”.

DALLA SPAGNA: MILAN, ERIKSEN COLPO SCUDETTO?