Cassano svela: “Rafael Leao? Me l’ha segnato un dirigente dell’Inter…”

Ultime Notizie Milan News: Cassano parla di Rafael Leao

MILAN NEWS – Antonio Cassano, ex giocatore di Inter e Milan, è stato ospite di Bobo Vieri sul suo canale Twitch. Cassano ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero in gol nell’ultima gara con il Sassuolo.

"Leao mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalò Ausilio. Mi disse 'vai a vederlo', l'Inter lo aveva già preso ma me lo disse lui di guardarlo. L'unica cosa che non capisco è: gioca sull'esterno, da prima punta, da seconda punta? Dove?"