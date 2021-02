Cassano: “Rigori a favore del Milan? Ecco cosa penso” | News

Milan, le parole di Cassano

Antonio Cassano difende il Milan. No, non è una fake news. L’ex giocatore rossonero non è mai stato tenero nei confronti della squadra di Pioli, ma in questo caso le cose stanno in maniera diversi.

Incalzato da Bobo Vieri su Twitch: "Mi sembra che al Milan stiano dando troppi rigori rispetto alle altre squadre", Cassano ha risposto così: "Tutti meritati Bobo, non gli hanno regalato nulla!".