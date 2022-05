Cassano: “Milan, Ibrahimovic è l’unico campione. Su Maldini…”

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha parlato dei risultati della squadra rossonera, soffermandosi sul lavoro di Maldini

Antonio Cassano, come di consueto, ha parlato alla Bobo TV. Cassano ha parlato del momento che sta attraversando il Milan: "Escluso Ibrahimovic, i rossoneri non hanno campioni. Però io voglio fare un complimento a uno che non è un mio amico, cioè Maldini. Non appare mai, parla poco e niente, ma il lavoro che ha fatto a riprendersi Tonali, a prendere Theo, a mandare via Donnarumma con un comunicato meraviglioso prendendo Maignan... Kalulu chi lo conosceva? Tomori dove andava? Saelemaekers chi lo conosceva? Quando dicono che devi fare la gavetta, lui non l'ha fatta ma è un ragazzo intelligente a cui hanno dato una responsabilità che ha sempre chiesto: ha dimostrato di essere un signor direttore sportivo. Soprattutto senza grana: con i soldi di City, PSG, Barcellona, Real Madrid è facile".