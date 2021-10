Cassano attacca Allegri: “Non vedeva Pirlo. Ha sputato in faccia al calcio”

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, intervenuto alla Bobo TV ha attaccato Massimiliano per la gestione di Andrea Pirlo

Antonio Cassano, come sempre, fa molto discutere. L'ex giocatore del Milan, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha attaccato Massimiliano Allegri. In primo piano la gestione di Andrea Pirlo quando l'ex centrocampista vestiva la maglia rossonera: "Quando arrivai al Milan Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa. Ecco spiegato: Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non considerare un campione come Pirlo è sputare in faccia al calcio".