Continuano gli aggiornamenti e i nuovi nomi per quanto riguardo il caso delle scommesse. Dopo i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali, Fabrizio Corona, il primo a far emergere il caso, e dillingernews, hanno annunciato il quarto nome implicato: si tratterebbe di Nicola Zalewski, altro calciatore della Roma.