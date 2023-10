Caso scommesse, l’avvocato di Tonali al Palazzo di Giustizia: il motivo

L'avvocato di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, si è presentato al Palazzo di Giustizia per il caso scommesse

Negli ultimi giorni la notizia del caso scommesse ha sconvolto il calcio italiano. Tra i giocatori coinvolti in questa vicenda spicca anche Sandro Tonali che ha lasciato il Milan da pochi mesi e per questo motivo tutti gli sviluppi che lo riguardano interessano da vicino il club rossonero. Dopo l'aggiornamento sulla sua decisione di affidarsi ad un esperto per uscire da questo circolo vizioso, sono emerse ulteriori novità.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, uno degli avvocati di Sandro Tonali si è presentato al Palazzo di Giustizia di Torino per un colloquio con il Pubblico Ministero che si occupa del caso scommesse. Il legale dell'ex centrocampista del Milan non avrebbe rilasciato alcune dichiarazione, ma sembrerebbe che l'incontro fosse informale. Non sarebbe previsto, inoltre, un interrogatorio al mediano del Newcastle da parte degli inquirenti nei prossimi giorni.