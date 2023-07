Milanisti, ci si può disperare per Frattesi?! Quante strumentalizzazioni …

Frattesi e le solite strumentalizzazioni — Troppo alta la richiesta, secondo il Milan, che ha virato su altri obiettivi. Ma non da ieri, da 15 giorni Signori. Quindi dire che il Milan è stato beffato significa essere in mala fede. Eh, però quell'incontro di ieri con il Sassuolo? In molti hanno storto il naso, come se il Carnevali abbia fatto annusare al Milan l'affare e poi gliel'abbia sottratto di nascosto, dandolo ai rivali nerazzurri. Un colpo basso, secondo qualcuno. Situazione abbastanza improbabile.

Allora perchè non pensare il contrario? Se vale tutto, allora ipotizziamo anche un altro scenario: e se fosse stato il Milan ad aiutare il Sassuolo? Se il Milan avesse organizzato quel pranzo solo con l'intento di mettere paura all'Inter e indurre i nerazzurri a chiudere in fretta l'operazione, magari alzando l'offerta o accettando le cifre (alte) richieste dai neroverdi? Questo nessuno l'ha teorizzato..

Frattesi quanto è costato? — Eppure il Sassuolo porta a casa una cifra enorme per Frattesi: 6 di prestito, 27 di riscatto, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. In totale fanno 38 milioni + il 10% sulla futura rivendita. E poco importa che nell'operazione ci sia dentro anche Mulattieri. Il costo è sempre quello: 38+10%. Una cifra, quindi, addirittura superiore ai 40 milioni richiesti. Che l'Inter non li paghi ora è un altro discorso, ma quelli sono..

Milan-Sassuolo-Inter: chi ha beffato chi? — Quindi, il Sassuolo ha fatto il colpaccio. E il Milan, cosa ci guadagnava? Intanto, buoni rapporti con il Sassuolo. Poi ha indotto una rivale, già col collo tirato, a comprare, tirandosi fuori di fatto da qualsiasi altra possibile competizione di mercato o obiettivo comune, come per esempio Musah o Samardzic. Fantasia? Ripeto, sono scenari teorici, supposizioni di strategie da fanta calciomercato. Ma perchè no? Forse fa più comodo scrivere che l'Inter è bellissima e con gli occhi azzurri. Che compra tutti. Che ha un sacco di soldi, che Marotta è un fenomeno e Furlani un pirla. Uno che acquistava in mezz'ora società quotate in borsa (in borsa eh) è diventato incapace di trattare.

Frattesi, un romanista che voleva l'Inter Un vecchio post social di Davide Frattesi che se la prende con un giocatore del Milan a terra I conti, signori, si fanno alla fine. Lo dico a tutti i milanisti arrabbiati: se non arriverà nessuno o giocatori scarsi, contesteremo. Ma ora stiamo calmi e non facciamoci prendere in giro, lanciare fumo negli occhi. C'è scetticismo? Ok, ci sta. Ma aspettiamo prima di giudicare. Strapparsi le vesti per uno così, che dice di volere l'Inter e posta queste foto sui social (vedi qui sopra) anche no, grazie. Ci siamo arrabbiati per l'uscita di Tonali, protestando per il Milanismo estirpato e poi ci strappiamo i capelli per Frattesi? Un romanista che voleva l'Inter. LEGGI ANCHE: PULISIC, manca poco per chiudere >>>