Calciomercato Milan – Pulisic, ecco cosa manca per chiudere l’operazione

Christian Pulisic ha già l'accordo con il Milan per questa sessione di calciomercato. Lo statunitense si avvicina ai rossoneri. Le ultime

Christian Pulisic è sempre più deciso a raggiungere il Milan in questa sessione di calciomercato e ad unirsi a Fikayo Tomori, Olivier Giroud e Ruben Loftus-Cheek, ex compagni nel Chelsea. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il tecnico rossonero Stefano Pioli lo aspetta: potrebbe sfruttarne la creatività sulla destra dell'attacco, tanto nel 4-2-3-1 quanto nel 4-3-3, o sulla trequarti, quando il Diavolo utilizzerà il primo sistema di gioco.