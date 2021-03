Casillas fa i complimenti ad Ibrahimovic: “G.O.A.T” | News

Iker Casillas, ex calciatore, ha voluto fare i complimenti a Zlatan Ibrahimovic tramite un messaggio sul suo profilo Twitter

Intervenuto attraverso il suo profilo Twitter, Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid, ha voluto omaggiare Zlatan Ibrahimovic. Proprio l'attaccante del Milan, ieri sera è tornato in campo con la Nazionale svedese dopo cinque anni d'assenza. Non solo, è risultato anche decisivo per l'1-0 finale contro la Georgia, mandando in gol il suo compagno di squadra Claesson. Nonostante abbia giocato diversi anni con Cristiano Ronaldo, per l'ex numero uno di Real e Spagna non ci sono dubbi: il migliore di sempre è Ibrahimovic.