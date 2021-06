Carlo Ancelotti compie 62 anni: tanti auguri all’ex allenatore del Milan

Nella giornata di oggi ricorre il 62° compleanno di Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore del Real Madrid ha scritto la storia del Milan

Oggi, 10 giugno, Carlo Ancelotti compie 62 anni. L'attuale allenatore del Real Madrid ha scritto la storia rossonera, vincendo praticamente tutto quello che c'era da vincere. Da guida tecnica del Diavolo conta 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Non solo panchina per l'allenatore di Reggiolo, che ha anche un importante passato da calciatore. In questo arco di tempo, coinciso con il grande Milan di Arrigo Sacchi, 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Guardando questi numeri non è difficile capire il perché sia una delle personalità più amate dai tifosi rossoneri. Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it, Carletto! Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.