Caressa: “Leao ha trascinato il Milan. Su Theo Hernandez e Tonali…”

Il giornalista Fabio Caressa , sul suo canale Youtube, ha parlato del Milan e dei suoi giocatori più importanti: Theo Hernandez, Rafael Leao e Tonali . Ecco cosa ha detto: "Theo Hernandez è il giocatore in più del Milan per quest’anno. Il gol che gli ho visto fare dimostra che giocatore potenzialmente può diventare. È un elemento fondamentale".

Su Tonali : "Tonali è cresciuto tantissimo, mi dà speranza per l’Italia. Fa parte di quei giocatori di qualità superiore e lo sta evidenziando".

Su Leao: "Leao decisivo anche in questa giornata. In questi ultimi due mesi il Milan praticamente l'ha trascinato lui. Giroud lotta, Ibra ha alcuni problemi e quindi è stato Leao che è cresciuto. Ancora deve fare un salto di qualità sulla continuità all'interno della stessa partita: ha momenti in cui si distrae, ma il processo di quest'anno è evolutivo".