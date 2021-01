Capello: “Milan? La vera sorpresa per continuità e rendimento”

Milan, l’opinione di Capello

Fabio Capello, allenatore del ‘Milan degli Invincibili’, ha parlato del momento dei rossoneri e di una testa della classifica inaspettata. Le sue dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Giornale’: “Non mi aspettavo di vedere il Milan in vetta. Mi aspettavo di vedere in testa Inter e Juventus per diverse ragioni. I nerazzurri sono una squadra già rodata e data per favorita da tutti gli addetti ai lavori e non solo. Conte è al suo secondo anno e dunque c’è una sorta di continuità. La Juventus ha avuto l’ingresso di Pirlo ma viene da nove anni consecutivi di vittorie ed ha una società forte alle spalle. Non mi aspettavo un rodaggio così lungo perché ha perso diversi punti con le piccole e chi vuole vincere lo scudetto di solito non lascia giù tanti punti con le piccole. Sul Milan, invece, che dire: ha disputato un 2020 eccezionale, fantastico ed è stata la vera sorpresa per la continuità di rendimento“. Calciomercato Milan – Strada in discesa per Thauvin: il motivo >>>