Capello: “Ho rivisto per la prima volta Milan-Barcellona in lockdown”

MILAN NEWS – Ha vinto ovunque, ma ha iniziato dal Milan e probabilmente come ha vinto col Milan non ha mai più rifatto. Fabio Capello è uno degli allenatori più grandi della storia rossonera e non solo. Intervenuto ai microfoni di Marca, ha affrontato diverse tematiche e ha ricordato così la Champions League vinta nel 1994: “Devo dire la verità, non avevo mai rivisto la partita vinta col Barça. Mi è capitato di rivederla durante il lockdown due volte. La superiorità del Milan è stata impressionante, vincemmo 4-0, ma potevamo fare anche il quinto e il sesto. La cosa che non mi piacque fu la conferenza di Cruijff, che disse che aveva perso perché aveva fatto degli errori, ma loro avevano fatto tanti falli contro di noi e l’arbitro lo permise”.

SI AVVICINA KABAK: LE ULTIME >>>