Caos Inter: dopo Conte lascia anche Marotta? | Serie A News

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, potrebbe abbandonare il progetto nerazzurro così come fatto dal precedente tecnico

In casa Inter non c'è mai pace. Archiviato il burrascoso divorzio dal tecnico dello Scudetto, Antonio Conte, costato al club di Via della Liberazione ben 7,5 milioni di euro di buonuscita, ora sembra che un elemento cardine del management possa abbandonare la barca nerazzurra.