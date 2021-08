Campionato russo, Dinamo Mosca-CSKA Mosca: Vlasic titolare

Nikola Vlasic è uno dei profili sondati dal Milan per la trequarti. Nel frattempo il croato partirà titolare nel match Dinamo Mosca-CSKA Mosca

Sono tantissimi i nomi accostati al Milan per la trequarti. L'addio di Hakan Calhanoglu costringe la società ad un intervento prima della fine della sessione di calciomercato. Nella lista di Paolo Maldini è presente Nikola Vlasic, trequartista del CSKA. Il croato partirà titolare nel match contro la Dinamo Mosca che inizierà alle 19. Un forte indizio che testimonia come il giocatore non sia, almeno per il momento, in partenza dalla Russia. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: novità su Isco, Pobega e non solo