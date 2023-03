Camarda, tanti auguri! L’enfant prodige del Milan compie oggi 15 anni

Nonostante sia giovanissimo, si sente parlare di Francesco Camarda da diversi mesi a questa parte. Il giovane attaccante in forza al Milan ha attirato l'attenzione su di sé per i tantissimi gol segnati durante la sua avventura nelle giovanili della squadra rossonera. Il baby bomber, infatti, avrebbe segnato più di 500 gol già durante la sua giovane carriera, bruciando record dopo record nonostante la giovanissima età. I tanti tifosi del Milan sperano un giorno di vederlo in prima squadra, magari segnando anche lì fior fior di gol. Intanto oggi il ragazzo compie 15 anni e non gli si può che augurargli un buon compleanno e di crescere serenamente: un grande futuro lo aspetta! Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.