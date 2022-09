Calvarese su Marcenaro: “Difficilmente verrà fermato ma…”

"Il Var non aveva a disposizione tutte le immagini e l'AIA ha già chiarito che non si tratta di un errore arbitrale. Marcenaro non verrà fermato ma verosimilmente starà lontano dai match di cartello per un po' di tempo". Così l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Calvarese, in un articolo scritto di suo pugno per Calcio e Finanza. Milan-Napoli: le dichiarazioni di Pioli alla vigilia del match >>>