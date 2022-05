Calhanoglu-Inter, uno sgarbo mal riuscito: ‘Resta pure dove sei’

Hakan Calhanoglu all'Inter grande rimpianto per il Milan? Niente affatto! I tifosi guardano avanti: la scintilla con il turco non è mai scattata

Renato Panno

Dopo un Europeo assolutamente anonimo e con nessuna offerta all'attivo, ecco arrivare il fulmine a ciel sereno Inter nel cielo di Hakan Calhanoglu. La situazione legata a Christian Eriksen ha costretto i nerazzurri ad intervenire sul mercato, con il profilo del turco a parametro zero come ghiotta occasione da cogliere. Tutto si è concluso in breve tempo: il classe 1994 non ci ha pensato due volte a trasferirsi dall'altra sponda dei Navigli. A questo punto il Milan si è trovato senza il suo trequartista titolare e ha cercato un suo sostituto durante tutta l'estate. Sostituto che non è mai stato individuato dal momento che Junior Messias, arrivato a fine agosto, si è rivelato essere un esterno destro d'attacco.

Eppure, nonostante uno scenario a prima vista non ideale, non si è mai parlato di rimpianto. Non perché Calhanoglu non abbia disputato una buona stagione (anzi tutt'altro) ma perché il suo rapporto con i tifosi è sempre stato difficile. Gli estremi c'erano tutti dal momento che Brahim Diaz non vanta numeri invidiabili. Dopo un inizio di stagione strepitoso, lo spagnolo ha subìto una flessione evidente che gli ha fatto perdere, nel corso dei mesi, la maglia da titolare. Al suo posto calciatori come Franck Kessie e Rade Krunic, che non sono proprio trequartisti di ruolo.

I tifosi hanno spesso beccato il turco nei suoi primi anni rossoneri a causa di prestazioni di basso livello. Calhanoglu ha alzato l'asticella solo dal post-lockdown in poi quando, insieme alla squadra, ha impresso una svolta importante dal punto di vista dei risultati. Pochi mesi a buon livello non potevano essere sufficienti a ricevere un adeguamento d'ingaggio importante come chiedeva lui in sede di trattativa. E allora un saluto senza rimpianti... almeno dal punto di vista dei rossoneri; chissà che lui non si stia mangiando le mani per la scelta fatta.

I due trofei conquistati con l'Inter in stagione non possono fare il paio con lo scudetto tanto desiderato. D'altronde Calhanoglu ha deciso di andarsene per vincere e poi si è ritrovato a ricevere la medaglia d'argento. Come direbbe qualcuno 'spiaze'... o forse no. Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>

