Calhanoglu, due doppiette con il Milan: una contro il Torino in Coppa Italia

Calhanoglu, prima doppietta rossonera contro il Torino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Torino, match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Una sfida che fa emergere ricordi dolci per Hakan Calhanoglu. Il turco infatti, in occasione della sfida contro i granata di Coppa Italia dello scorso anno ha segnato la sua prima doppietta con la maglia del Diavolo. La sua seconda è stata messa a segno contro il Bodø/Glimt nei playoff di Europa League. Queste le 10 curiosità sul match >>>