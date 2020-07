Calhanoglu: “C’è poca stabilità al Milan. Manca qualcosa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, calciatore turco del Milan, nell’intervista rilasciata a Goal, ha parlato della più stretta attualità rossonera, soffermandosi in particolar sulla poca stabilità che c’è in questo momento in società. Ecco le parole di Calhanoglu.

"Sono qui da 3 anni, ma da quando sono qui le cose cambiano sempre. Mi sono già allenato con quattro allenatori e dirigenti, la stabilità non è come prima al Milan – dice Calhanoglu -. Tutti cercano di fare il meglio per il club ma manca qualcosa. Spero di poter riportare il Milan a quello che era prima".