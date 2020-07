Ibrahimovic: “Ho la potenza di Tyson e la velocità di Bruce Lee”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ibrahimovic non si smentisce mai. L’attaccante svedese, complice ovviamente anche il personaggio che si è costruito nel corso degli anni, ha rilasciato dichiarazioni molto divertenti a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport.

“Il nuovo Ibrhaimovic? Speriamo per il calcio e per la gente che può godere ancora. Ma io non lo vedo. Ibrahimovic è l’attaccante più completo che c’è – spiega Ibra – non vedo al momento un altro Ibracadabra. Uno alto 1.96 con la potenza di Mike Tyson, che sa ballare come Muhammad Ali ed è veloce come Bruce Lee... No, non c’è (ride, ndr). INTANTO CALHANOGLU SPAVENTA I TIFOSI ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>