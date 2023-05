Calendario Milan: gli impegni di maggio dei rossoneri di Pioli

Ecco il calendario con gli impegni del Milan di Stefano Pioli tra Serie A e Champions League in questo mese di maggio appena iniziato

(fonte: acmilan.com) "Aprile si è chiuso all'Olimpico dopo 7 partite, senza sconfitte tra tutte le competizioni e con un bilancio di 3 vittorie e 4 pareggi per il Milan. Ora i rossoneri prendono la rincorsa per affrontare al meglio 31 giorni intensi e decisivi. Il mese di maggio metterà il Diavolo di fronte ad altre sette sfide di valore assoluto, tra Serie A e Champions League. Ci si gioca tanto, probabilmente tutto, in pochi giorni. Ecco il calendario, nel dettaglio, del mese che aspetta il Milan di Stefano Pioli.