Calendario Milan: l’agenda di dicembre dei rossoneri di Pioli | News

Ultime Notizie Milan News: il calendario di dicembre

MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Dicembre, per il calcio, non è affatto l’ultimo mese dell’anno. È un mese di bilanci, ma solo parziali di una stagione che dovrà ancora vivere i suoi periodi più decisivi. Inizia, comunque, un dicembre molto caldo per il Milan, che giocherà sette partite in due settimane e mezzo tra Serie A ed Europa League.

SERIE A

In campionato i rossoneri saranno impegnati più in trasferta che in casa, con l’obiettivo di rimanere il più in alto possibile fino alla pausa. A San Siro ospiteranno il Parma e la Lazio nel big match pre-natalizio, poi il doppio ravvicinato viaggio a Marassi e la delicata gara a domicilio del Sassuolo. I dettagli:

Sampdoria-Milan : domenica 6 dicembre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris – 10° giornata

: domenica 6 dicembre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris – 10° giornata Milan-Parma : domenica 13 dicembre, ore 20.45, San Siro – 11° giornata

: domenica 13 dicembre, ore 20.45, San Siro – 11° giornata Genoa-Milan : mercoledì 16 dicembre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris – 12° giornata

: mercoledì 16 dicembre, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris – 12° giornata Sassuolo-Milan : domenica 20 dicembre, ore 15.00, Mapei Stadium – 13° giornata

: domenica 20 dicembre, ore 15.00, Mapei Stadium – 13° giornata Milan-Lazio: mercoledì 23 dicembre, ore 20.45, San Siro – 14° giornata



EUROPA LEAGUE

In Coppa arriverà il primo, fondamentale, verdetto. Le prossime due sfide europee concluderanno il girone e quindi determineranno il quadro dei Sedicesimi di finale: il Diavolo, ora al secondo posto, padrone del proprio destino, dovrà conquistare gli ultimi punti necessari per la qualificazione. I dettagli:

Milan-Celtic : giovedì 3 dicembre, ore 18.55, San Siro – 5° giornata (Gruppo H)

: giovedì 3 dicembre, ore 18.55, San Siro – 5° giornata (Gruppo H) Sparta Praga-Milan: giovedì 10 dicembre, ore 21.00, Generali Česká pojišťovna Arena – 6° giornata (Gruppo H)

