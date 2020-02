Calciomercato Napoli – Giuntoli: “Rinnovo Mertens? Vi spiego!”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nuovo capitolo e nuovi aggiornamenti sul rinnovo di Dries Mertens. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN: “Stiamo parlando con l’entourage di Mertens, noi speriamo che resti. Gli dobbiamo tanto perché ha dato tantissimo a questa squadra. Noi rispetteremo qualsiasi sia la sua scelta. Qui è casa sua e sceglierà lui se vuole andare via oppure restare. E se dovesse rimanere noi saremo felici di ripartire da lui”.

Poi un breve commento di Giuntoli anche sul lavoro e sul futuro di mister Gennaro Gattuso: “Noi siamo molto contenti del mister, adesso stiamo pensando soltanto al presente. Siamo ancora in lotta in tutte e tre le competizioni, quindi siamo soddisfatti. Come ho detto prima siamo molto concentrati sul momento attuale e molto felici di Gattuso”. Intanto stasera si è giocato Napoli-Torino: ecco com’è andata, continua a leggere >>>

