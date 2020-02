Napoli-Torino 2-1: dominio azzurro, tre punti con Manolas-Di Lorenzo

NEWS NAPOLI – Finalmente un po’ di calcio giocato. Dopo l’ufficializzazione del rinvio di mezza Serie A, Milan compreso, questa sera al San Paolo si è giocato Napoli-Torino. La sfida si è conclusa con una netta vittoria azzurra, anche se il punteggio può essere ingannevole.

Primo tempo di assoluto dominio Napoli, ma va segnalato anche un Torino largamente imbarazzante. Azzurri che hanno diverse occasioni da gol nel corso dei primi 45 minuti. Al 19′ arriva il gol del vantaggio di Kostas Manolas, che di testa batte Sirigu su assist di Lorenzo Insigne su punizione da destra. Il migliore tra i granata nel primo tempo è stato senza dubbio Salvatore Sirigu, autore di un paio di parate di buon livello.

Ripresa che si apre sulla falsariga della prima frazione, con il Napoli in pieno controllo del match e il Toro che non riesce a mettere insieme due passaggi consecutivi. Il raddoppio dei padroni di casa tarda ad arrivare, e la partita resta in bilico. Poi all’83’ arriva l’assist al bacio di Dries Mertens per l’inserimento puntuale di Di Lorenzo che trova il gol che chiude virtualmente il match. Al 91′ orgoglio granata, con il gol di testa segnato da Edera, troppo tardi. Tre punti per il Napoli, in una giornata di Serie A fortemente condizionata dai rinvii: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android