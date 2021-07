Calciomercato Milan – Vlasic, i numeri nella stagione 2021-2021 / News

Nikola Vlasic rimane un obiettivo di calciomercato per il Milan. Ma come si è comportato il croato nella passata stagione? I numeri

Dopo un ritorno in Champions League bramato per più di 7 anni, il Milan non deve farsi cogliere impreparato sul mercato. Per il momento i fatti dicono il contrario visti gli oltre 60 milioni di euro spesi tra riscatti e nuovi acquisti. C'è però ancora da fare per migliorare e completare una rosa che ha ancora bisogno di qualità. La casella mancante, conferma di Brahim Diaz a parte, rimane sempre quella del trequartista. La partenza di Hakan Calhanoglu all'Inter ha lasciato un buco in una porzione di campo fondamentale per il gioco di Stefano Pioli.